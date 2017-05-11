الحرارة إلى ارتفاع مجددا...

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يعود الطقس الربيعي والاعتيادي ليؤثر على لبنان اليوم وغدا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قبل أن تعود وترتفع نهاية الاسبوع.الخميس 11/5/2017:انحسار الكتل الحارة وعودة درجات الحرارة الى الانخفاض مجددا بالتوازي مع ارتفاع الرطوبة أما الحرارة المتوقعة ساحلا تتراوح بين 16 و 25 درجة بالنسبة للأجواء تكون مشمسة مع بعض السحب مع تكون ضباب محلي على الجبال.الجمعة 12/5/2017:طقس ربيعي اعتيادي مشمس الى غائم جزئيا بدأ من الظهر، استقرار نسبي في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 16 و 26 درجة ويتكون ضباب محلي على الجبال.السبت 13/5/2017:طقس ربيعي حار قليلا وقليل السحب مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 18 و 29 درجة بينما تتخطى الـ 30 درجة بقاعا وتكون دافئة جدا على المرتفعات.