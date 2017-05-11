التخابر غير الشرعي...مؤشرات لمحاولة عدم التجاوب مع القضاء بهدف عرقلته

قضية القرصنة عبر studio vision تابع...

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LBCI News Lebanon

بتهمة قرصنة الخط رقم 04/526000 واستخدامه في التخابر الدولي غير الشرعي وسرقة المال العام بآلاف الإتصالات، عقد القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف الجلسة الرابعة من محاكمة ميشال غبريال المر وستوديو فيزيون....