أمن وقضاء
11 أيار 2017
11/05/2017 04:15:03
التخابر غير الشرعي...مؤشرات لمحاولة عدم التجاوب مع القضاء بهدف عرقلته
قضية القرصنة عبر studio vision تابع...
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LBCI News Lebanon
بتهمة قرصنة الخط رقم 04/526000 واستخدامه في التخابر الدولي غير الشرعي وسرقة المال العام بآلاف الإتصالات، عقد القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف الجلسة الرابعة من محاكمة ميشال غبريال المر وستوديو فيزيون....
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