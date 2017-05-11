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11 أيار 2017
11/05/2017 04:27:01
كرمى خياط للـLBCI: كلّما قامت قناة الجديد بتقرير يتعلق بفساد أو بانتقاد يطال رئيس المجلس النيابي يتم الاعتداء علينا
كرمى خياط للـLBCI: كلّما قامت قناة الجديد بتقرير يتعلق بفساد أو بانتقاد يطال رئيس المجلس النيابي يتم الاعتداء علينا
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