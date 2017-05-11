فيديو طريف.. ماذا تفعل وفاء الكيلاني إذا تأخّر تيم حسن؟

تخطّى الفيديو عتبة المليون ونصف المليون مشاهد في وقت قياسي

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LBCI News Lebanon

منذ إعلان خبر عقد قران الممثل السوري تيم حسن على الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني، حتى كثرت مقاطع الفيديو المرتبطة بالنجمين الشهيرين ولحظات جمعتهما في لقاءٍ تلفزيوني سابق.

ولكن الفيديو الأكثر رواجاً على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك هو للشاب عمرو مسكون الّذي يُتابعه أكثر من مليون شخص بسبب موهبته بالتمثيل الكوميدي. ويظهر عمرو في الفيديو وهو يقلّد ردّة فعل الإعلامية وفاء الكيلاني في حال تأخّر زوجها الممثل تيم حسن عليها بطريقة أثارت إعجاب روّاد الإنترنت.

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وقد تخطّى الفيديو عتبة المليون ونصف المليون مشاهد في وقت قياسي لا يتجاوز الـ 24 ساعة.