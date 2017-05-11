أمن وقضاء
11 أيار 2017
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بيروت مدينتي: نرفض التمديد ولاجراء الانتخابات وفق النسبية

بيان لـ"بيروت مدينتي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيروت مدينتي, لبنان,مجلس نيابي,بيان لـ"بيروت مدينتي"
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بيروت مدينتي: نرفض التمديد ولاجراء الانتخابات وفق النسبية
أعلنت "بيروت مدينتي" "رفضها المطلق للتمديد الثالث للمجلس النيابي تحت اي ذريعة، وتعتبر 20 حزيران تاريخا نهائيا لولاية المجلس النيابي، داعية الى اجراء الانتخابات النيابية من دون إبطاء وفق قانون انتخاب يعتمد النسبية في نظام الانتخاب والإصلاحات في العملية الانتخابية ويمثل شتى فئات الشعب وأجياله على ما نص الدستور.
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واعتبرت في بيان ان من أمعن في صوغ قوانين انتخاب مفصلة على قياس النتائج لهذه المجموعة أو تلك لن ينتج قانونا لصالح الناخب سوى تحت ضغط المواطنين، مؤكدة انه مهما حاولت سلطة التعطيل وروائح النفايات والبواخر وصفقات الفساد التمسك بالحكم، فان التغيير قادم.
 
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