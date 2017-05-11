كرمى خياط تتهم...ومجلس النواب يرد

مجلس النواب يدعو القضاء للقيام بمسؤولياته بشأن كلام خياط

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LBCI News Lebanon

أعلن المكتب الاعلامي في مجلس النواب ما يلي: "طالعتنا كرمى خياط هذا الصباح بافتراءات واكاذيب درجت عليها مطلقة الاتهامات في شأن حادثة احتراق احدى السيارات التابعة لمحطة العائلة.

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ان مثل هذه الاكاذيب والاضاليل لم تعد تنطلي على احد، واننا نتمنى على القضاء ان يأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار للقيام بمسؤولياته، قبل ان تسافر خياط في اليومين المقبلين الى مونتي كارلو للاحتفال بعقد قرانها".وكانت رئيسة مجلس ادارة قناة الجديد كرمى خياط قد قالت للـLBCI: "كلّما قامت قناة الجديد بتقرير يتعلق بفساد أو بانتقاد يطال رئيس المجلس النيابي يتم الاعتداء علينا".