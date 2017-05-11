بالفيديو: طفلة تغزو الإنترنت برقصها الطريف.. شاهدوا إبنة شقيق نوال الزغبي!

الطفلة ديفا تمايلت ورقصت بطرافة

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LBCI News Lebanon

تحظى أغنية "كاراميل" الّتي أطلقتها الفنانة نوال الزغبي في الأيام الماضية بإنتشارٍ واسعٍ، كيف لا وهي تتر مسلسل "كاراميل" الّذي يدخل السباق الرمضاني عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال.

ويبدو أن الأغنية الإيقاعية قد نالت إعجاب الأطفال أيضاً ومن بينهم الطفلة ديفا الّتي تمايلت ورقصت بطرافة على وقع الأغنية رغم صغر سنّها، فغزت مواقع التواصل الإجتماعي بحركاتها.

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لكن مصدر هذا الفيديو هو الفنانة نوال الزغبي الّتي كانت أوّل من نشر الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام لأن الطفلة هي إبنة شقيقها ومدير أعمالها السيد مارسيل الزغبي. وقد أرفقت نوال الفيديو بتعليقٍ جاء فيه "دايماً ولعانة مع كاراميل وديفا".

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "كاراميل" هو من بطولة ماغي بو غصن وظافر العابدين إلى جانب نخبة من نجوم الدراما منهم كارمن لبس وبيار داغر وجيسي عبدو، من كتابة مازن طه، وإخراج إيلي حبيب وإنتاج "إيغل فيلمز".