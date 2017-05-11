هذه الطفلة أصبحت نجمة.. وإبنها نسخة عنها

تعود الصورة المنشورة لنجمة في الدراما اللبنانية في مرحلة الطفولة بالإضافة إلى صورة حديثة لإبنها بهدف إظهار الشبه بينهما، فهل عرفتم من هي؟

من في الصورة هي الممثلة نادين الراسي الّتي حافظت على تكاوين وجهها منذ طفولتها فبات من السهل التعرّف عليها في صورها بسنٍّ صغيرة. وقد تداول محبّو نادين هذه الصورة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وشدّدوا على الشبه بينها وبين إبنها كارل، وعلّقت إحداهنّ بالقول " والله هالولد نسخة عنّك وبدّك توأم كنتِ؟ بتعرفي لو جبتي كمان واحد من هاي النسخة كنتوا قضيتوا ع العالم اكتر ما انتو قاضيين هلأ؟".

الإعلان