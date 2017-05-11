الحريري تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية الاميركية

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استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري، في السراي الحكومي، القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري، وعرض معه للمستجدات والعلاقات الثنائية.وأعلن البخاري، بعد اللقاء، أنه وجه دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الى الحريري بخصوص المشاركة في مؤتمر القمة العربية - الاسلامية - الاميركية المزمع عقدها في 21 أيار في المملكة العربية السعودية، لافتا الى ان الهدف من القمة هو العمل على تأسيس شراكة جديدة لمواجهة التطرف والارهاب وتأسيس وتعزيز قيم التسامح والقيم المشتركة للعيش الافضل لمستقبل أجيالهم في المنطقة العربية.