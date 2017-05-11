مسكّنات الألم قد تُسبّب نوبات قلبية بعد أسبوعٍ فقط على تناولها

مسكّنات الألم قد تُسبّب نوبات قلبية

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LBCI News Lebanon

أعلن علماء كنديون أن تناول الأدوية المسكّنة للآلام بإمكانه التسبب بنوبة قلبية.



وقال الباحثون في جامعة مونتريال إن مضادات الإلتهاب غير الستيريودية (NSAID) هي مرتبطة بالإصابة بنوبة قلبية وذلك بعد دراسة نتائج عدّة دراسات سابقة.

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وذكرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون جرعات كثيرة هم الأكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية وقد ترتفع نسبة الخطر في غضون أسبوع واحد فقط.



وبإمكان الأدوية المسكّنة للألم التسبّب في انقباض الشرايين، زيادة انحباس السوائل وأيضًا رفع ضغط الدم.