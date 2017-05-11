مسكّنات الألم قد تُسبّب نوبات قلبية بعد أسبوعٍ فقط على تناولها

أعلن علماء كنديون أن تناول الأدوية المسكّنة للآلام بإمكانه التسبب بنوبة قلبية.
وقال الباحثون في جامعة مونتريال إن مضادات الإلتهاب غير الستيريودية (NSAID) هي مرتبطة بالإصابة بنوبة قلبية وذلك بعد دراسة نتائج عدّة دراسات سابقة.
وذكرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون جرعات كثيرة هم الأكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية وقد ترتفع نسبة الخطر في غضون أسبوع واحد فقط.
وبإمكان الأدوية المسكّنة للألم التسبّب في انقباض الشرايين، زيادة انحباس السوائل وأيضًا رفع ضغط الدم.
وقال الخبراء إنه يجب على الأطباء إعطاء وصفات في أدوية أخرى بالرغم من الحاجة الكبيرة لمسكّنات الألم في بعض الحالات، كما أضافوا أن تناول هذا النوع من الأدوية لفترات محددة ووفقًا للتعليمات المدوّنة على العلبة لا يشكّل أي خطر على الصحة.