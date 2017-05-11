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11 أيار 2017
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دي ميستورا: الاتفاق بشأن الإفراج عن سجناء في سوريا اكتمل تقريبا والمفاوضات سارت أسرع من المتوقع

دي ميستورا: الاتفاق بشأن الإفراج عن سجناء في سوريا اكتمل تقريبا والمفاوضات سارت أسرع من المتوقع Lebanon, news ,lbci ,أخبار الإفراج,بشأن,الاتفاق,ميستورا,
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دي ميستورا: الاتفاق بشأن الإفراج عن سجناء في سوريا اكتمل تقريبا والمفاوضات سارت أسرع من المتوقع
 
 
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