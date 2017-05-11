ما هي أعراض سرطان الكبد؟

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مما لا شك فيه أن الاكتشاف المبكّر للسرطان، هو الطريقة الفضلى لعلاج هذا المرض الخبيث والقضاء عليه.ولكن على المرء أن يكون حذراً جداً في ذلك، من خلال مراقبة جسده الذي يعطيه بعض الإشارات أو يظهر بعض الأعراض المرتبطة بالإصابة بالسرطان، خصوصاً سرطان الكبد.من هذا المنطلق قرّرنا أن نعرض عليكم لائحة ببعض الأعراض المرتبطة بسرطان الكبد، التي قد تساعدكم على حماية أنفسكم وعدم الوصول الى مراحل متقدمة وخطيرة من المرض.-انخفاض الشهية: إن المرضى الذين يعانون من سرطان الكبد قد يشعرون بالشبع بشكل سريع وغير طبيعي.-مشاكل في المعدة: قد يتسبب سرطان الكبد بألم في البطن والمعدة، إذ يمكن أن يتمركز هذا الألم في الجانب الأيمن العلوي، حيث يقع الكبد. سرطان الكبد يمكن أن يتسبب بانتفاخ المعدة إضافة الى الغثيان والتقيؤ.-فقدان الوزن: غالباً ما تكون عملية فقدان الوزن أمراً مفيداً وصحياً، ولكن على المرء أن يشعر بالقلق عندما يخسر الوزن بشكل كبير من دون محاولة اتباع نظام غذائي معين.-مشاكل في الهرمونات: يمكن لسرطان الكبد أن يفرز بعض الهرمونات التي تسبب المشاكل في الجسم، مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، زيادة عدد خلايا الدم الحمراء وحتى نقص السكر في الدم. قد تؤثر هذه الهرمونات أيضاً على الأعضاء التناسلية لكلا الجنسين.