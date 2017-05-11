بعد اجتماع ترامب مع لافروف...هذا ما عبر عنه الكرملين

"أن الكثير من العمل ينتظرنا"

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لافروف, اميركا, ترامب, روسيا,الكرملين,"أن الكثير من العمل ينتظرنا"

LBCI News Lebanon

أعلن متحدث إن الكرملين يشعر بتفاؤل حذر حيال فرص تحسن العلاقات الأميركية الروسية بعد أن التقى وزير الخارجية سيرغي لافروف بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، وأن المحادثات نفسها كانت إيجابية جدا.



ولفت الكرملين الى "أن الكثير من العمل ينتظرنا."