أخبار دولية
11 أيار 2017
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بعد اجتماع ترامب مع لافروف...هذا ما عبر عنه الكرملين

"أن الكثير من العمل ينتظرنا" Lebanon, news ,lbci ,أخبار لافروف, اميركا, ترامب, روسيا,الكرملين,"أن الكثير من العمل ينتظرنا"
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بعد اجتماع ترامب مع لافروف...هذا ما عبر عنه الكرملين
أعلن متحدث إن الكرملين يشعر بتفاؤل حذر حيال فرص تحسن العلاقات الأميركية الروسية بعد أن التقى وزير الخارجية سيرغي لافروف بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، وأن المحادثات نفسها كانت إيجابية جدا.
 
ولفت الكرملين الى "أن الكثير من العمل ينتظرنا."
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