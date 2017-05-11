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11 أيار 2017
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وفد بلدة الطفيل بعد لقائه المشنوق في وزارة الداخلية: نتمنى على الدولة اللبنانية أن تهتم بنا وان تفتح الطريق الى بلدتنا

وفد بلدة الطفيل بعد لقائه المشنوق في وزارة الداخلية: نتمنى على الدولة اللبنانية أن تهتم بنا وان تفتح الطريق الى بلدتنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقائه,الطفيل,بلدة,
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وفد بلدة الطفيل بعد لقائه المشنوق في وزارة الداخلية: نتمنى على الدولة اللبنانية أن تهتم بنا وان تفتح الطريق الى بلدتنا
 
 
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