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11 أيار 2017
11/05/2017 07:13:14
وفد بلدة الطفيل بعد لقائه المشنوق في وزارة الداخلية: نتمنى على الدولة اللبنانية أن تهتم بنا وان تفتح الطريق الى بلدتنا
وفد بلدة الطفيل بعد لقائه المشنوق في وزارة الداخلية: نتمنى على الدولة اللبنانية أن تهتم بنا وان تفتح الطريق الى بلدتنا
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LBCI News Lebanon
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