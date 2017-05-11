تفاصيل خفض التصعيد في سوريا لا تزال قيد البحث...

هي نقطة محورية بعد رفض دمشق انتشار أي مراقبين دوليين

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LBCI News Lebanon

أعلنت الأمم المتحدة أنها تجري محادثات مع ايران وروسيا وتركيا بشأن الجهة التي يفترض أن تسيطر على مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، وهي نقطة محورية بعد رفض دمشق انتشار أي مراقبين دوليين.

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وقال المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا ومستشار الشؤون الانسانية يان ايغلاند انه من المبكر استبعاد أي سيناريو.واشار ايغلاند الى أنهم سيقررون من سيضبط الأمن والمراقبة مع اخذ كل الاراء في الاعتبار، مضيفا ان أحد الخيارات للمراقبة يقضي بتشكيل قوة من الدول الثلاث وكذلك من اطراف ثالثة.واورد دي ميستورا ان الأمم المتحدة لديها خبرة واسعة في أعمال مراقبة من هذا القبيل لكنه رفض الخوض في تفاصيل تطبيق الاتفاق.واكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض بلاده اي دور للامم المتحدة في مراقبة المناطق المحددة.