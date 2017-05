الإعلان

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارديشيان عن مفاتنها في فيديو ترويجي لبرنامج عائلتها "Keeping Up With the Kardashians".وفي التفاصيل، ظهرت كورتني في "برومو" البرنامج وهي عارية تماماً خلال إجازةٍ أمضتها في كوستا ريكا مع عائلتها خلال عيد ميلادها.والتقط المُصوّر مايك روسينثيل الصور المثيرة لكورتني في حوض السباحة حيث كانت كايلي، كيم وكلوي بالجوار.وأثناء مشاهدتها، قالت كايلي لكورتني خلال جلسة التصوير "ما الذي يحصل؟ أشعر بالغيرة تماماً، أنا أريد فعل المثل".