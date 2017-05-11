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11 أيار 2017
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كنعان بعد اجتماع لجنة المال: اقرينا الفصل الثاني من الموازنة وطلبنا من الوزارات التقدم بتقارير مفصلة عن تنفيذ قوانين البرامج والاهداف منها

كنعان بعد اجتماع لجنة المال: اقرينا الفصل الثاني من الموازنة وطلبنا من الوزارات التقدم بتقارير مفصلة عن تنفيذ قوانين البرامج والاهداف منها Lebanon, news ,lbci ,أخبار المال,لجنة,اجتماع,كنعان,
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كنعان بعد اجتماع لجنة المال: اقرينا الفصل الثاني من الموازنة وطلبنا من الوزارات التقدم بتقارير مفصلة عن تنفيذ قوانين البرامج والاهداف منها
 
 
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