سيزار ابي خليل بعد اجتماع لجنة المال: بددنا للحاضرين كل الاضاليل والاكاذيب التي كانت تبث حول خطة الكهرباء ومجلس الوزراء يقرر السير من عدمه في مناقصة بواخر الكهرباء