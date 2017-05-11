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11 أيار 2017
11/05/2017 07:48:24
سيزار ابي خليل بعد اجتماع لجنة المال: بددنا للحاضرين كل الاضاليل والاكاذيب التي كانت تبث حول خطة الكهرباء ومجلس الوزراء يقرر السير من عدمه في مناقصة بواخر الكهرباء
سيزار ابي خليل بعد اجتماع لجنة المال: بددنا للحاضرين كل الاضاليل والاكاذيب التي كانت تبث حول خطة الكهرباء ومجلس الوزراء يقرر السير من عدمه في مناقصة بواخر الكهرباء
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