آخر الأخبار
11 أيار 2017
Back

سيزار ابي خليل بعد اجتماع لجنة المال: بددنا للحاضرين كل الاضاليل والاكاذيب التي كانت تبث حول خطة الكهرباء ومجلس الوزراء يقرر السير من عدمه في مناقصة بواخر الكهرباء

سيزار ابي خليل بعد اجتماع لجنة المال: بددنا للحاضرين كل الاضاليل والاكاذيب التي كانت تبث حول خطة الكهرباء ومجلس الوزراء يقرر السير من عدمه في مناقصة بواخر الكهرباء Lebanon, news ,lbci ,أخبار اجتماع,خليل,سيزار,
episodes
سيزار ابي خليل بعد اجتماع لجنة المال: بددنا للحاضرين كل الاضاليل والاكاذيب التي كانت تبث حول خطة الكهرباء ومجلس الوزراء يقرر السير من عدمه في مناقصة بواخر الكهرباء
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً