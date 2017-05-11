مراهقان أطلقا النار على فتاة... بسبب سناب شات!

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سيمثل مراهقان أمام المحكمة في الولايات المتحدة لاتهامهما بإطلاق النار على فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً في رأسها لأنهما شعرا بالانزعاج من المحادثات التي كانت تنشرها على تطبيق سناب شات.وستتم محاكمة كل من كولتر داني بيترسون وجايزن ديكر، اللذان يبلغان من العمر 16 عاماً، كمراهقين في ولاية يوتا، وذلك لاتهامهما بالتخطيط وإطلاق النار على ديزيراي تيرنر.ويجب التنويه الى أن بيترسون هو من أطلق النار على الفتاة، وتركها في خندق.ويذكر أن المراهقة قد نجت بعدما قيل إنها في عداد المفقودين وعثرت عليها سيدتان.ويقول المدعون العامون إن ديكر هو من وضع خطة للتخلص من ديزيراي، وذلك لأنه شعر بالانزعاج من الرسائل التي كانت تبعثها له على التطبيق.ولفتت المحكمة الى أنّ المراهقين كانا يعتزمان في البداية ذبحها وتركها تنزف حتى الموت، إلا أنهما عادا وقررا أن إطلاق النار عليها هو الطريقة الأنسب للتخلّص منها.