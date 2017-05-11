ابي خليل يوضح كل النقاط..."لا كهرباء بالصيف الا بهكذا خطة"

ابي خليل يرد على المعترضين على خطة الكهرباء....

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكهرباء, ابراهيم كنعان,سيزار ابي خليل,ابي خليل يرد على المعترضين على خطة الكهرباء....

LBCI News Lebanon

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اقرار الفصل الثاني من الموازنة، مشيرا الى أنه "طلبنا من الوزارات التقدم بتقارير مفصلة عن تنفيذ قوانين البرامج والاهداف منها."

الإعلان

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





وذكر كنعان أن "الخطة الانقاذية للكهرباء وافق عليها مجلس الوزراء وكلف وزير الطاقة باستدراج العروض والقيام بالاجراءات اللازمة."وأوضح وزير الطاقة سيزار ابي خليل بعد اجتماع لجنة المال والموازنة حول ملف الكهرباء، أنه لن يتم تأمين الكهرباء خلال الصيف إلا عبر خطة إنقاذية تتضمن معامل جاهزة لا تتطلب وقتاً للبناء أي المعامل العائمة.وشرح ابي خليل لأن الخطة الانقاذية للكهرباء ستوفر على الاقتصاد اللبناني والمواطن من 45 إلى 54 بالمئة من التكلفة.واشار الى أن "البعض بدأ بنشر أرقام قبل إطلاق المناقصة الخاصة باستقدام بواخر توليد الطاقة."ورأى ابي خليل أنه بدد "كل الاضاليل والاكاذيب التي كانت تبث حول خطة الكهرباء"، لافتا الى أن مجلس الوزراء يقرر السير من عدمه في مناقصة بواخر الكهرباء.