قانون الانتخاب...على نار حامية

عقد لقاء في السراي بين الرئيس سعد الحريري ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان بحضور مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، للبحث بشأن قانون الانتخاب.
وتم التأكيد على أن الفراغ ممنوع والعمل على قانون إنتخاب جديد على قدم وساق، ويجدر العمل على تهدئة الاوضاع والابتعاد عن التراشق الاعلامي.
وقال عدوان خلال مغادرته السراي، "إن تحديد مهل والقول أن أمورا قد تحصل في 15 أيار أو غيره، أمر غير دقيق وغير صحيح، وعلى ضوء ما يجري أستطيع أن أقول أننا سننجز القانون قبل 19 حزيران".
وأعلن عدوان عن اتصالات جارية بين نادر الحريري وحزب الله، وتم احراز تقدم في الثماني والأربعين ساعة الأخيرة.
وكان قد قام عدوان بسلسلة لقاءات مع الوزيرين ميشال فرعون وطارق الخطيب ووفد من الجماعة الاسلامية.
وتوجه بعدها عدوان الى وزارة الخارجية للاجتماع مع الوزير جبران باسيل.وانضم لاحقا امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان الى الاجتماع.
يذكر أن جرى اجتماعا مطولا وإيجابيا مساء أمس بين عدوان والنائب وليد جنبلاط.
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