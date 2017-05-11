بالفيديو- طالبة تصل إلى حفل تخرّجها داخل نعش!

طالبةٍ أميركية وصلت إلى حفل تخرّجها من المدرسة في سيارة لدفن الموتى

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LBCI News Lebanon

انتشر مقطع فيديو بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي لطالبةٍ أميركية وصلت إلى حفل تخرّجها من المدرسة في سيارة لدفن الموتى.



وحين وصلت ميغان فلارتي البالغة من العمر 17 سنة، قام موظّف الجنازات بإنزالها من السيارة حيث كانت داخل نعش من الخشب.

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وتفاجأ التلاميذ بما فعلته فلارتي وقالت إنها أرادت من خلال ذلك الإستمتاع والتميّز عن الآخرين وأضافت في مقابلة لها إنها تريد أن تصبح منظمة للجنازات بعد الإنتهاء من الدراسة.



ولم يصل صديق فلارتي معها بسيارة دفن الموتى بل كان ينتظرها حين وصلت، وكانت فلارتي قد عمدت على أن يكون موافقًا على ما ستفعله.



ولاقى مقطع الفيديو تعليقات كثيرة منها من اعتبروا أن ما فعلته فلارتي مميّزاً في حين البعض الآخر انتقد فلارتي بشكل كبير.

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