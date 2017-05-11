طريقة لمعرفة المقاس الصحيح للحذاء...الكثيرون يخطئون عند شراء الأحذية!

طريقة لمعرفة المقاس الصحيح للحذاء

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LBCI News Lebanon

يعاني الكثير من الأشخاص وبخاصةٍ النساء من آلامٍ في القدمين عند ارتداء أحذية معيّنة.



ويقول الخبراء إنّ معظم الأشخاص لا يقومون بقياس طول القديمن ويكتفون بمعرفة قياس الحذاء المناسب لهم عبر ارتداء مختلف المقاسات.



وقدم الخبراء طريقة سهلة جدًا تساعد على معرفة قياس الحذاء الحقيقي، وكل ما عليكم فعله هو التالي:

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- وضع ورقة بيضاء على الأرضية.



- الجلوس على كرسي ووضع القدم على الورقة.



- قوموا برسم شكل القدم على الورقة.



- استخدموا مسطرة لرسم خطوط على أطراف القدم، في الوسط من الإصبع إلى الكاحل، وأفقيًا عند المنطقة الأوسع من الرجل.



- دوّنوا الأرقام التي حصلتم عليها على الورقة ثم قوموا بمقارنة الأرقام بمقاس الحذاء المناسب.