بالصورة – ماذا بين ميلانيا ترامب وباميلا أندرسون؟

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@flotus

Dear Melania,

Thank you for your sweet note.

It is heartwarming to see you

manage your position with such beauty and grace.

Pamela pic.twitter.com/h9mmdqxp0h — Pamela Anderson (@pamfoundation) May 3, 2017

أرسلت الممثلة الأميركيّة والناشطة في مجال حقوق الحيوانات باميلا أندرسون معطفاً من الفرو الصديق للبيئة لسيّدة البيت الأبيض ميلانيا ترامب في شهر شباط الفائت صُمّم خصيصاً لها بالتعاون مع شركة تصنيع الفراء الروسيّة "Only Me".وكان المعطف عبارة عن رسالة شكر للسيّدة الأولى التي اعتمدت إطلالةٍ خالية من الفرو الحقيقي خلال حفل تنصيب زوجها رئيساً للولايات المتّحدة وذلك وفق ما كتب موقع جمعيّة PETA.ويبدو أنّ السيّدة الأولى قد أعجبت بالهديّة فردّت على أندرسون برسالةٍ نشرتها هذه الأخيرة يوم الأربعاء عبر تويتر وجاء فيها "أقدّر كثيراً الهديّة من Only Me، إنني ممتنة جداً لدعمك وتشجيعك، هذا الأمر يعني لي الكثير".وأضافت ميلانيا في الرسالة "معاً، بإمكاننا تعزيز دور المرأة كي تقوم بما تؤمن به".وعلّقت باميلا أندرسون على رسالة ميلانيا من خلال القول "عزيزتي ميلانيا، شكراً على رسالتك الجميلة، من المفرح جداً أنّ أراك في هذا المنصب الذي تملئينه بالجمال".وكانت متحدّثة باسم السيّدة الأولى قد قالت لموقع CNN "ميلانيا لا ترتدي الفراء الحقيقي".