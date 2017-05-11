لماذا يمتلك بعض أصحاب الشعر الأسود لحية حمراء؟

يتمتّع عدد كبير من الرجال بلحى حمراء بالرغم من أنّ لون شعرهم ليس أحمر

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LBCI News Lebanon

يتمتّع عدد كبير من الرجال بلحى حمراء بالرغم من أنّ لون شعرهم ليس أحمر، فما هو السبب وراء ذلك؟



يقول الخبراء في علم الوراثة إننا نكتسب لون الشعر من أجيال عدة مرورًا بالأهل والأجداد ومن المحتمل أن يعود ظهور لون شعر أحد الأقارب.

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ويسمّى الجين المسؤول عن ظهور الشعر باللون الأحمر مورثة " MC1R " ، فإذا تمت وراثة هذا الجين من قبل الوالدين الإثنين، يولد الشخص بشعرٍ أحمر بالكامل.