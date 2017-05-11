صور صادمة - ماذا حصل معها قبل شهرٍ ونصف من موعد الولادة؟

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عانت سيدة حامل من"حساسية تجاه جنينها" لم يرَ الأطباء مثيلاً لها، تمثّلت بظهور مفاجئ لطفح جلدي مؤلم في كافة أنحاء جسدها.وتظهر الصور الصادمة الحساسية القاسيّة التي عانت منها السيدة الحامل فجأة قبل حوالي شهر ونصف الشهر من إنجاب ابنها الأول إيزيا.وقد ظن الأطباء أن السيدة البالغة من العمر 29 عاماً تعاني من حالة تصيب السيدات قبل الولادة تدعى polymorphic eruption of pregnancy، وهي غير مؤذية لكنها مؤلمة.والجدير بالذكر هو أن البقع الحمراء امتدت الى ظهر السيدة وأسفل ساقيها وغطت جسدها بالكامل، وذلك بعدما ظهرت بداية على بطنها. والملفت هو أن هذه البقع اختفت في غضون ساعات بعد ولادة إيزيا الذي يبلغ الآن من العمر 5 سنوات.