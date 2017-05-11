الرئيس عون: من يملك دليلا على فساد محدّد فليقدمه

الرئيس عون مصمم على الاستمرار في مكافحة الفساد

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تصميمه على الاستمرار في مكافحة الفساد ووقف الارتكابات والصفقات المشبوهة للمحافظة على المال العام ومصالح المواطنين، وانه لن تثنيه عن هذا الخيار اي محاولات او ضغوط تمارس لعرقلة مسيرة الاصلاح التي بدأها العهد.

وطمأن الرئيس عون، امام وفد المجلس العام الماروني برئاسة الوزير السابق الشيخ وديع الخازن، اللبنانيين الى أن لا مخاطر امنية داهمة لأن الجيش والقوى الامنية الاخرى ساهرة على المحافظة على الاستقرار من خلال الاجراءات الاستباقية التي تنفذها وتتوافر لها التغطية السياسية اللازمة التي تمكّن القوى الامنية من انجاز مهامها بحرفية وتقنية.

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وعرض الرئيس عون امام الوفد ما تحقق حتى الآن على صعيد المحافظة على المال العام واعداً بالاستمرار على هذا النهج داعياً جميع المسؤولين والسياسيين الى دعم الخطوات الاصلاحية وعدم وضع العراقيل امامها.

وتوجه الى اللبنانيين بالقول:" لا تدعوا التشاؤم يتسلل الى نفوسكم ولا تصدقوا الشائعات التي ترمي الى احباطكم لأن ارادتنا في الاصلاح راسخة ومستمرة وسنصل الى ما تتمنوه. وفي الوقت نفسه اقول لمن لديه اي شيء يدلّ على فساد محدّد سواء كان من رجال الادارة او السلطة فليقدم الادلة وإلا فليتوقف عن تضليل الرأي العام".

وأكد الرئيس عون انهم سيتوصلون الى اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قريباً.