تقارير نشرة الاخبار
11 أيار 2017
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هذا ما تؤمنه الشبكة الجديدة للرادار في المطار...

فنيانوس يدشن مركز الردار الجديد لمطار بيروت Lebanon, news ,lbci ,أخبار رادار,مطار,فنيانوس يدشن مركز الردار الجديد لمطار بيروت
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المزيد من أمن الملاحة الجوية هذا ما تؤمنه الشبكة الجديدة للرادار في مطار رفيق الحريري الدولي وقد تم تنفيذها من قبل شركة كندية وهي مرتبطة بشبكة الرادار القبرصية،وقد أصبح متاحا للبنان أن يراقب حركة الطيران فوق كل الأراضي اللبنانية وصولا إلى قبرص وأجزاء من تركيا وسوريا وفلسطين والاردن،كما تتيح شبكة الردار هذه تأمين الملاحة الجوية أيضا في مطاري رياق و رينيه معوض في القليعات في شمال لبنان.
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