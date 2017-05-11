هذا ما تؤمنه الشبكة الجديدة للرادار في المطار...

فنيانوس يدشن مركز الردار الجديد لمطار بيروت

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LBCI News Lebanon

المزيد من أمن الملاحة الجوية هذا ما تؤمنه الشبكة الجديدة للرادار في مطار رفيق الحريري الدولي وقد تم تنفيذها من قبل شركة كندية وهي مرتبطة بشبكة الرادار القبرصية،وقد أصبح متاحا للبنان أن يراقب حركة الطيران فوق كل الأراضي اللبنانية وصولا إلى قبرص وأجزاء من تركيا وسوريا وفلسطين والاردن،كما تتيح شبكة الردار هذه تأمين الملاحة الجوية أيضا في مطاري رياق و رينيه معوض في القليعات في شمال لبنان.

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