رولا يموت فاجأت الكثيرين بقرارها... إليكم الصورة التي نشرتها على انستغرام

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كعادتها، أثارت عارضة الأزياء اللبنانية رولا يموت الجدل عبر حسابها الخاص بموقع انستغرام حين كتبت أنّها ستمتنع عن مزوالة كلّ ما أعمالها الفنيّة خلال شهر رمضان المبارك.وكتبت رولا على الصورة التي نشرتها "أتوقّف عن كلّ أعمالي الفنيّة خلال شهر رمضان" وعلّقت على الصورة "ياريت المؤمنين الطاهرين الملتزمين الحاجزين سويتات بالجنة ينقلعوا من هون ويروحوا يتمرجلوا عرجال".واللافت أنّ رولا امتنعت من بعد هذا المنشور عن نشر أي صورة جريئة واكتفت بنشر الصور التي تظهر فيها بلباسٍ محتشم.