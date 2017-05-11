بالفيديو: عراك بين عشرات الرجال في حفل زفاف... كيف انتهى؟

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تعارك حوالي 50 رجلاً خلال حفل زفاف ما تسبّب بدخول واحد منهم في غيبوبة.وانتشرت على الانترنت لقطات ظهر فيها الضيوف الذين يرتدون ملابس رسمية وهم يتعاركون ويوجهون اللكمات الى بعضهم حتى انهم استخدموا الأحذية كـ"سلاح".وأظهرت اللقطات المروعة رجلاً وهو يتعرّض للضرب من قبل 3 آخرين ويسقط أرضاً في موقف السيارات خارج المكان الذي نُظّم فيه الحفل.ويذكر أن هذا النزاع قد بدأ داخل فندق Royal Palace في فريمونت بالقرب من سان فرانسيسكو حيث حضر حفل الزفاف قرابة 700 شخص، لينتقل بعدها العراك إلى موقف السيارات حيث تبادل عشرات الرجال الضربات لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل وصول الشرطة.ولفت رجا سينغ، وهو مصور الزفاف، الى أنه يعتقد أن الشجار بدأ في حلبة الرقص.وتحدّثت العروس الى قناة KTVU، مشيرة الى أن المشاغبين أفسدوا حفل زفافها.وقالت الشرطة إن اثنين من الرجال لا يزالان فى المستشفى ويعانون من جروح خطيرة، وأحدهما فى حالة غيبوبة.