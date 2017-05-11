ارتدت خاتم خطوبتها لعام كامل ولم تعلم بذلك... أجمل طلب زواج على الإطلاق!

قدّم رجل أسترالي يدعى تيري قلادة لحبيبته آنا كان قد صنعها بنفسه من خشب الصنوبر بمناسبة مرور عام على بدء علاقتهما.



وما لم تعلمه آنا أن تيري قد أخفى خاتم خطوبة داخل القلادة ليقدّمه لها عندما يطلب بالزواج منها.



الإعلان

ولمدة عام، كانت انا ترتدي القلادة بشكل يومي من دون معرفة خطة تيري، إلى أن قررا زيارة اسكتلندا سويًا.



وعندما وصل تيري وآنا إلى كهف "سمو" في اسكتلندا، أخذ تيري القلادة من آنا وفتحها بسكين وطلب منها الزواج.



وقال تيري إنه انتظر زيارة كهف "سمو" لطلب الزواج من حبيبته لأنهما كان يريدان زيارته سويًا، ولأن اسم الكهف يعني "الاختباء".



واندهشت آنا بالمفاجأة التي حضّرها لها تيري إلا أنها قالت له بغضب إنه كان من الممكن أن تضيع القلادة وخاتم الخطوبة طوال هذه الفترة.