بالفيديو: برازيلية تقدم على خطوة صادمة... ماذا وضعت داخل الميكرويف؟

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أثارت مراهقة برازيليّة غضب رواد الانترنت بعدما انتشر فيديو صادم لها وهي تضع خنزير غينيا الأليف أو guinea pig حيًّا داخل الميكرويف.ويُقال إن المراهقة فيكتوريا مولر، 16 عاماً من البرازيل أقدمت على هذه الخطوة بعدما طلب منها بعض الأصدقاء ذلك.ويجب التنويه الى أن السلطات أخذت الحيوان الى الأطباء البيطريين الذين أكدوا أنه لم يصب بأي أذى على الرغم من أن ما حصل كان قاسياً جداً.ويذكر أن والد الفتاة أخذها الى السلطات حيث قامت بشرح الأسباب وراء إقدامها على هذه الفعلة، وقد اضطرت للاعتذار عن "سلوكها المخجل".