تعرّفوا إلى الأسرة الأكبر سنًا في العالم!

دخلت عائلة إيرلندية موسوعة غينيس للأرقام القياسية كون أفرادها هم الأكبر سنًا في العالم.



وتتألف العائلة من 13 شقيقاً وشقيقة وهم شون (93 عاماً)، مورين (92 عاماً)، أيلين (90 عاماً)، بيتر (87 عاماً)، مايرياد (86 عاماً)، روز (85 عاماً)، طوني ( 83 عاماً)، تيري (81 عاماً)، سميس (80 عاماً)، براين ( 76 عاماً)، كاتلين (75 عاماً)، كولم (73 عاماً)، وليو (72 عاماً).



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ويبلغ مجموع عمر هذه العائلة 1073 عاًمًا وقد انضموا إلى موسوعة غينيس في شهر آذار/مارس الماضي.



وكانت العائلة تتألف من 16 فرداً إلا أن 3 منهم فارقوا الحياة منذ بضع سنوات.



واحتفل الأشقاء في منزل ليو، الأصغر سنا بينهم فيما لم يستطع بعضهم الحضور واعتبروا انهم حققوا انجازًا مهما في الإنضمام إلى موسوعة غينيس العالمية.

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