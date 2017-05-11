ظنت أنها دخلت إلى منزلها... فأين وجدت نفسها؟

أعلنت الشرطة في ولاية بنسيلفانيا الأميركية أن سيدة دخلت إلى منزل أحد الأشخاص في ساعة متأخرة من الليل ونامت في إحدى غرفه.



كانت السيدة التي لم يُعلن عن هويتها تحتسي الكحول في أحد البارات حين قررت أن تعود إلى منزل أحد الأقرباء مشياً على الأقدام بدلاً من استخدام السيارة.

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وعندما حاولت فتح باب المنزل بواسطة المفتاح الذي كان بحوزتها، لم تستطع فعل ذلك فتسلّقت النافذة ودخلت إلى غرفة النوم.



وحين لاحظ صاحب المنزل أن نافذة المنزل مفتوحة، اتّصل بالشرطة التي حضرت ووجدت سيدة غريبة نائمة على السرير.



وقالت الشرطة إنّ الحادثة وقعت بسبب إفراط السيدة في تناول المشروبات الكحولية يومها.