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11 أيار 2017
11/05/2017 09:41:58
موسكو: يمكن إنشاء مجالس محلية في المناطق المحررة بسوريا لكنها يجب ألا تحل محل الحكومة السورية
موسكو: يمكن إنشاء مجالس محلية في المناطق المحررة بسوريا لكنها يجب ألا تحل محل الحكومة السورية
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