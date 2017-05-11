بالفيديو: دُفنت حيّة انتقاماً من والدها... فهل نجت؟

الإعلان

أنقذ رجل ابنته المراهقة بعدما دفنت حية لمدة ساعتين بسبب نزاع على الممتلكات وذلك في قرية جوفيندبور في بيهار شرق الهند.وقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثق لحظة إنقاذ شوشبو خاتون البالغة من العمل 19 عاماً.يُشار إلى أنّ الشابة كانت يومها في طريقها إلى المنزل عندما رماها 3 رجال في حفرة عمقها حوالي المتر تقريباً. وبعد غيابها لساعات، ذهب والدها محمد عزيم أنصاري للبحث عنها بمساعدة أهالي القرية.وقد لاحظ هؤلاء أن الحفرة القريبة من المنزل تمّ ردمها بشكل عشوائي الأمر الذي أثار شكوكهم، فبدأت أعمال الحفر لحين عثورهم على الشابة التي كادت تختنق تحت التراب.وقام أهالي القرية بسكب المياه على الشابة لإزالة التراب عنها كما تم نقلها إلى إحدى المستشفيات الحكومية القريبة حتى تتلقى العلاج اللازم.وتبحث الشرطة حاليا عن المشتبه بهم وهم رجل أعمال قام بالأمر بمساعدة من اثنين من شركائه. وقد تبين أنّ الرجال اعتدوا على الشابة لأنّ والدها لم يتعاون معهم عندما أرادوا إستثمار إحدى الأراضي التي يملكها.إليكم الفيديو: