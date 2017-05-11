بالصور: ساعة "الامبراطور" في المزاد العلني بسعر تخطى 1.9 مليون دولار

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ستُعرض ساعة روليكس ذهبية يمتلكها امبراطور فيتنام السابق باو داي للبيع نهاية هذا الأسبوع بمبلغ قد يتخطى الـ 1.9 مليون دولار أميركي.وتعتبر ساعة روليكس 6062 الشهيرة أيقونية والأكثر طلباً بين محبي هذه الساعات.يُشار إلى أنّ هذه الساعة هي واحدة من بين 3 ساعات فقط محدودة الإصدار، صممت النسخة الأولى منها للامبراطور باو داي عام 1952.وكان الامبراطور قد ابتاع هذه الساعة من سويسرا عام 1954 خلال حضوره مؤتمر جنيف التاريخي الذي هدف إلى تحقيق السلام في الهند الصينية بعد الحرب الكورية.واللافت أن هذه الساعة المصممة بحرفية عالية مرصعة بحبات الالماس وتشير إلى اليوم، الشهر والسنة.وقد عُرضت ساعة "باو داي" لأول مرة للبيع عام 2002، من خلال مزاد فيليبس بسعر وصل حتى 200 ألف دولار تقريباً. وتم بيعها لجامع ساعات روليكس الذي بدوره سيعرضها للبيع في جنيف نهاية الأسبوع في 13 و14 أيار.الجدير ذكره، أنّ هذه الساعة الثمينة للغاية هي الساعة الثالثة من روليكس الأعلى ثمناً في العالم.