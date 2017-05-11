4 علامات تظهر على الإنسان تُحذّره من مشاكل صحية خطرة!

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يتعرّض الإنسان في حياته اليومية للإجهاد، قلة النوم، والتلوث وهذه الأمور تُؤثر على صحته بشكل كبير خصوصاً إذا ما ترافقت مع نظام غذائي غير صحي.هل كنتم تعلمون أنّ أجسامنا تصدر تحذيرات عن نقص الفينامينات أو أحد العناصر الغذائية. إليكم كلّ علامة ودلالتها:يدل على نقص اليود الذي يمكن أن يُحدث تلفاً في الدماغ. لمواجهة هذا النقص، أكثروا من تناول الأسماك، المحار، الخبز، جبنة الشيدر، البيض، السوشي والحليب.تعني أنّ الفرد يعاني من نقصٍ في الحديد خصوصاً لدى النساء. وقد يترافق ذلك مع تعب وصعوبة بالتنفس وأحياناً قد يتورم اللسان. إذا كنتم تعانون من إنخفاض نسبة الحديد تناولوا الكثير من اللحوم الحمراء، الأسماك، البقول والخضروات الخضراء.يدل ذلك على نقص فيتامين B12 والتهاب الجلد إذا ما ظهر الطفح على الخدين وظهرت الشقوق في زاوية الفم. لعلاج هذا النقص تناولوا الفطر، السبانخ، اللوز، الطماطم، الهليون واللبن.قد يكون ذلك نتيجة نقص في الفيتامين C. ومن علامات هذا النقص أيضاً جفاف البشرة، نزيف في اللثة، تعب، تقلب المزاج وفقدان الوزن. للحدّ من هذا النقص تناولوا البرتقال، القرنبيط، الفراولة، الفلفل الحار والكيوي.