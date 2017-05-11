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11 أيار 2017
11/05/2017 10:11:23
الحرية بالاعلام مقدسة وبيكفلها القانون وأي شخص عندو شي شخصي او شي ضدو لازم يلجأ للقانون مش للعنف والترهيب. شاركونا آراءكم على هاشتاغ الإعلام_مكفّي_بيكفّي
الحرية بالاعلام مقدسة وبيكفلها القانون وأي شخص عندو شي شخصي او شي ضدو لازم يلجأ للقانون مش للعنف والترهيب. شاركونا آراءكم على هاشتاغ الإعلام_مكفّي_بيكفّي
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LBCI News Lebanon
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