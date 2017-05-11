نتناوله دائماً من دون معرفة منافعه... ما هي فوائد الترمس الصحية؟

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يتناول معظم الناس حبوب الترمس كوجبة خفيفة، ولكن ما قد لا يعرفه البعض هو أنّ لهذا النوع من الحبوب، التي يتمّ استهلاكها في كلّ أنحاء العالم، فوائد صحية عدّة. ما هي؟-قيمة غذائية عالية: تحتوي حبوب الترمس على نسبة عالية من المكوّنات الغذائية الأساسية والضرورية للجسم. إن هذه الحبوب تحتوي على الكثير من الألياف والبروتين، إضافة الى كميات قليلة جداً من النشا والزيت.-خسارة الوزن: إن احتواء الترمس على نسبة منخفضة من الدهون والنشويات يساعد الأفراد على خسارة الدهون المتراكمة في الجسم. إضافة الى أن الألياف تخفف من شهية الإنسان على مدار اليوم، ما يقلل بالتالي الحاجة إلى تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.-تعزيز صحة الأمعاء: قد يكون تناول الترمس حلاً صحياً لمشاكل عدّة مرتبطة بالأمعاء مثل الإمساك...-آثار مضادة للأكسدة: تُعتبر حبوب الترمس مصدراً مهماً للبروتين، إلا أنها قد تكون أيضاً مصدراً ممتازاً مضاداً للأكسدة. بالتالي إن استهلاك هذه الحبوب قد يساعد على تجنّب الإصابة بمشاكل صحية عدّة مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري فضلاً عن الأمراض العصبية.