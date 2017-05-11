بالصورة: عضو مجلس الشيوخ الأسترالي ترضع طفلتها داخل البرلمان

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So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspol pic.twitter.com/w34nxWxG0y — Larissa Waters (@larissawaters) May 9, 2017

أشعلت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي لاريسا ووترز مواقع التواصل الاجتماعي عبر العالم، وذلك بعدما أدخلت طفلتها الرضيعة "آليا" البالغة من العمر 10 أسابيع فقط إلى غرفة المجلس في كانبيرا لإرضاعها طبيعياً.يُشار إلى أنّه كان الظهور الأول للوالدة بعد إنجابها الطفلة ولكن ما لفت الانتباه هو أنّ الأمّ لم تتردّد أبداً في إرضاع طفلتها عندما شعرت بالجوع.وقد أعربت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كوينزلاند عن فخرها بما فعلته كما لفتت إلى أنّ ابنتها دخلت التاريخ كأول طفلة تتلقى الرضاعة الطبيعية في مبنى البرلمان الأسترالي.في سياقٍ متصل، قالت السيناتور كاتي جالاغر في حديث لسكاي نيوز إنّ رؤية هكذا حدث في مجلس الشيوخ الأسترالي أمر رائع.وقد جرى ذلك بعدما أدخلت ووترز تعديلات على قواعد مجلس الشيوخ العام الماضي أتاحت من خلالها الرضاعة الطبيعية في الغرفة.الجدير ذكره، أنّ نائبة ايسلندنية تصدّرت عناوين الصحف العام الماضي بعدما قامت بإرضاع طفلها في البرلمان.