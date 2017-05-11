بالصورة - الكشف عن تصميم هاتف سامسونغ نوت 9... فمتى موعد إطلاقه؟

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قد تلجأ شركة سامسونغ في النسخة المستقبليّة غير المعلن عنها من هواتف Galaxy Note إلى تصميمٍ أنحف بعدما أظهرت براءة اختراع قدّمتها الشركة صورة تقريبيّة عن تصميم الهاتف الجديد.ونشر موقع Patently Mobile صورة للهاتف تُظهره من الجهة الأمامية والخلفية. ويبدو الهاتف عبارة عن مزيج بين هاتفيّ Kindle Oasis من أمازون وGalaxy Note Edge من سامسونغ.واحتفظت سامسونغ في الهاتف الجديد (الذي أطلق عليه البعض اسم نوت 9) بالجانب المنحني لجهة اليسار فقط في حين أنّ هاتفيها Galaxy S8 وS8 Plus يتمتّعان بجانبين منحنيين.وقبل إطلاق النوت 9، يتوقّع الخبراء أنّ تطلق سامسونغ هاتفها نوت 8 هذا العام لكن يستبعدون أن يكون تصميمه مشابهاً للصورة المنشورة.والترجيحات تشير إلى اعتماد سامسونغ في النوت 8 تصميماً مشابهاً للأس 8 والأس 8 بلاس لكن بحجمٍ أكبر ومع قلمٍ ذكي.