بالصور: هل تستطيعون معرفة عمر هذه السيدة الحقيقي؟

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نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صوراً لسيدة صينية تُدعى ليو يلين أذهلت العالم برشاقتها، شبابها وجمالها بالرغم من أنها تبلغ 49 عاماً من عمرها.وقد تحدثت ليو مع الصحيفة البريطانية عن المواقف اليومية التي تواجهها عندما تُسأل عن عمرها الحقيقي وتقول إنّ الناس يصابون بالصدمة عند معرفته كما أنهم يسألونها دوماً عن سرّ شبابها.يُذكر أن ليو يلين، ولدت عام 1968 فى شينيانغ بمقاطعة خنان وسط الصين. وقد قالت السيدة ليو إنّها نادراً ما تستخدم مستحضرات التجميل وأشارت إلى أنّها مهووسة بممارسة الرياضة كما أنّها تعشق السباحة في البحيرة بخاصةٍ في المياه الباردة.الجدير ذكره، أن ليو تحظى بمتابعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ لديها أكثر من 75 ألف متابع كما أنّها حظيت بعروض كثيرة لتقديم البرامج.