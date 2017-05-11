غرائب وطرائف
11 أيار 2017
Back

بالصور: هل تستطيعون معرفة عمر هذه السيدة الحقيقي؟

إليكم صورها التي ستصدمكم Lebanon, news ,lbci ,أخبار عمر, صور,أم,إليكم صورها التي ستصدمكم
episodes
بالصور: هل تستطيعون معرفة عمر هذه السيدة الحقيقي؟
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صوراً لسيدة صينية تُدعى ليو يلين أذهلت العالم برشاقتها، شبابها وجمالها بالرغم من أنها تبلغ 49 عاماً من عمرها.

وقد تحدثت ليو مع الصحيفة البريطانية عن المواقف اليومية التي تواجهها عندما تُسأل عن عمرها الحقيقي وتقول إنّ الناس يصابون بالصدمة عند معرفته كما أنهم يسألونها دوماً عن سرّ شبابها.
الإعلان


يُذكر أن ليو يلين، ولدت عام 1968 فى شينيانغ بمقاطعة خنان وسط الصين. وقد قالت السيدة ليو إنّها نادراً ما تستخدم مستحضرات التجميل وأشارت إلى أنّها مهووسة بممارسة الرياضة كما أنّها تعشق السباحة في البحيرة بخاصةٍ في المياه الباردة.

الجدير ذكره، أن ليو تحظى بمتابعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ لديها أكثر من 75 ألف متابع كما أنّها حظيت بعروض كثيرة لتقديم البرامج.

Not a couple: Ms Liu (pictured with her son) said she's often mistaken for her son's girlfriend
Life-time hobby: Ms Liu said her favourite pastime is swimming outdoors, especially in winter
Ms Liu became famous after one of her fans wrote an article about her and shared it online
مصدر





إقرأ أيضاً