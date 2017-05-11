أهالي الطفيل عند المشنوق...ووعود بعودة آمنة

وماذا عن اهالي الطفيل؟

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LBCI News Lebanon

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال استقباله وفدا يمثل أهالي بلدة الطفيل، أنه "يولي كل اهتمامه ملف البلدة وعودة أهاليها إلى منازلهم وأراضيهم". وأشار إلى أن "الحكومتين السابقة والحالية قصرتا"، واعدا "ببذل المزيد من المساعي للاشراف على عودة آمنة ومستقرة وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة".

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وعقد المشنوق اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن المركزي لبحث قضية الطفيل واتخذ قرارات بحيث "يتولى كل جهاز عسكري وأمني تنفيذها من جهته، على أن تظهر نتائجها خلال أيام وعلى أن يراعى الوضع الأمني للطريق المؤدية إلى البلدة وتأمين انتقال الاهالي والسكان منها واليها، وكذلك تأمين الوسائل اللوجستية تلبية لاحتياجات الاهالي من القرى المجاورة لها"، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.كما تطرق المجلس إلى ظاهرة إطلاق النار العشوائي وأكد الإصرار على ملاحقته لمطلقي النار وتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء وعدم التساهل في إطلاق سراح الموقوفين بتهم إطلاق النار العشوائي والتشدد في محاسبتهم.