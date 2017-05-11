بالفيديو: الأب وابنته غرقا داخل سيّارتهما... إليكم تفاصيل الفاجعة!

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نشرت شرطة فلوريدا فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحاولة إنقاذ رجل مسن وابنته بعدما خرجت سيارتهما عن مسار الطريق وغرقت إلا أنّ المحاولة فشلت وتوفي الأب وابنته.وفي التفاصيل، وقعت الحادثة يوم الاثنين قرابة الساعة الرابعة من بعد الظهر. وقد اتصل أحد الأشخاص برقم الطوارئ وقيل إنّ هناك شخصين داخل سيارة بيضاء تغرق.وبحسب شاهد عيان، فقد حاول الضحيّة أوجين هايدن البالغ من العمر 88 عاماً وابنته كارول (64 عاماً) كلّ ما في وسعهما لتفادي الغرق ولكن من دون فائدة كما أن كلّ محاولات رجال الانقاذ باءت بالفشل.الجدير ذكره، أن الأب وابنته حاولا الهرب من نوافذ السيارة إلا أنّ هذه الأخيرة لم تفتح.إليكم الفيديو: