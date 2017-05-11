هدية من بوتين للشعب الفلسطيني...

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التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية، وبحثا تطور الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة.ودشن عباس وبوتين خلال اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مبنى "مؤسسة بوتين للثقافة والاقتصاد" في مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية المحتلة الذي تم بناؤه بدعم من روسيا.وشكر عباس بوتين الذي قد المبنى كهدية للشعب الفلسطيني، ومساهمة في خلق تعاون مشترك في المجالات الاقتصادية والرياضية والثقافية.وافادت الوكالة ان عباس وبوتين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دفع العملية السلمية بين الفلسطينيين واسرائيل.