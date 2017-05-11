نصرالله: مهمتنا انجزت عند الحدود الشرقية...وأمل حقيقي بالوصول لقانون انتخاب

لم يعد من داع لتواجد الحزب بالمواقع عند هذه الحدود

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LBCI News Lebanon





وتوجه نصرالله في ذكرى اغتيال مصطفى بدر الدين للبنانيين بالقول:"عيشوا حياتكم الطبيعية لأن التهديدات الاسرائيلية ليست جديدة والعدو يقوم بحرب نفسية".

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نصرالله الذي أشار الى أن الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا أصبحت آمنة بدرجة كبيرة، أعلن انه لم يعد من داع لتواجد الحزب بالمواقع عند هذه الحدود وقال:"فككنا وسنفكك بقية مواقعنا العسكرية على هذه الحدود من الجهة اللبنانية لأن مهمتنا انجزت". أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن اسرائيل خائفة من أي مواجهة مقبلة لانها قد تكون داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا الى أن قرار اسرائيل بناء جدار إسمنتي على طول الحدود اللبنانية هو اعتراف بانتصار لبنان الساحق وبهزيمة اسرائيل وسقوط مشروعها.وتوجه نصرالله في ذكرى اغتيال مصطفى بدر الدين للبنانيين بالقول:"عيشوا حياتكم الطبيعية لأن التهديدات الاسرائيلية ليست جديدة والعدو يقوم بحرب نفسية".نصرالله الذي أشار الى أن الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا أصبحت آمنة بدرجة كبيرة، أعلن انه لم يعد من داع لتواجد الحزب بالمواقع عند هذه الحدود وقال:"فككنا وسنفكك بقية مواقعنا العسكرية على هذه الحدود من الجهة اللبنانية لأن مهمتنا انجزت".

وفي الملف الداخلي اللبناني، أكد نصر الله أن هناك أملا حقيقيا في الوصول الى قانون انتخابي جديد، معتبرا أن التصعيد السياسي يعقد الامور.​

وعلى الصعيد السوري، شدد نصرالله على ان اي وقف لاطلاق النار توافق عليه القيادة السورية يوافق عليه حزب الله حكما، مذكرا بأن الحزب ذهب الى سوريا لمساعدة القيادة والشعب في مواجهة الجماعات الارهابية.