السيد نصرالله: عندما تختبئ اسرائيل خلف الجدران في لبنان يعني ذلك أنها لم تعد "اسرائيل العظمى" والجدار يكشف عن حجم الخوف والخشية الاسرائيلية من أي مستقبل قريب أو بعيد