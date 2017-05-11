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11 أيار 2017
11/05/2017 11:11:48
السيد نصرالله: عندما تختبئ اسرائيل خلف الجدران في لبنان يعني ذلك أنها لم تعد "اسرائيل العظمى" والجدار يكشف عن حجم الخوف والخشية الاسرائيلية من أي مستقبل قريب أو بعيد
السيد نصرالله: عندما تختبئ اسرائيل خلف الجدران في لبنان يعني ذلك أنها لم تعد "اسرائيل العظمى" والجدار يكشف عن حجم الخوف والخشية الاسرائيلية من أي مستقبل قريب أو بعيد
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