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11 أيار 2017
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السيد نصرالله: عندما تختبئ اسرائيل خلف الجدران في لبنان يعني ذلك أنها لم تعد "اسرائيل العظمى" والجدار يكشف عن حجم الخوف والخشية الاسرائيلية من أي مستقبل قريب أو بعيد

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السيد نصرالله: عندما تختبئ اسرائيل خلف الجدران في لبنان يعني ذلك أنها لم تعد &quot;اسرائيل العظمى&quot; والجدار يكشف عن حجم الخوف والخشية الاسرائيلية من أي مستقبل قريب أو بعيد
 
 
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