في لبنان...زومبا داخل السجن

الإعلان

واصلت الجمعية اللبنانية الخيرية للاصلاح والتأهيل" تنفيذ سلسلة من الأنشطة داخل سجن طرابلس المركزي للنساء غير المسبوقة ليس فقط في طرابلس ولبنان ولكن ربما على الصعيد العالمي وذلك في إطار التخفيف عن النزيلات وإعدادهن لمواجهة المستقبل بعد إنقضاء مدة عقوباتهن، سواء من خلال المباريات السابقة في الرسم والشعر، إضافة إلى حملات التوعية وتنمية مهاراتهن المهنية التي بإمكانها أن تؤمن لهن الظروف الحياتية والمعيشية بعد خروجهن من السجن.وتجلى الإنجاز الجديد للجمعية في سجن النساء بطرابلس بإشراك النزيلات بالتعاون مع جمعية "أنيرا " بسلسلة جلسات رياضية وتعبيرية بعنوان "بدي عيش، وإتنفس، عبر الزومبا".وافتتحت الجلسات يوم الاثنين الفائت وستستمر لحوالي الشهرين، وتشمل الجلسات الرياضية صفوفا في المهارات الحياتية ونشاطات تثقيفية متنوعة.وأوضحت رئيسة الجمعية فاطمة بدرا "إن وجود السجينات داخل السجن يمثل عبئا نفسيا عليهن ويؤدي الى العديد من الضغوطات والإضطرابات النفسية كالإكتئاب والقلق والعدوانية والإنطواء والعزلة وغيرها، ومن هنا تأتي اهمية العلاج بالرقص التعبيري الذي يقوم على الإرتباط الوثيق بين الحركة والمشاعر".