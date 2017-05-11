وهاب من الضاحية: مسألة ضرب حزب الله أصبحت أعقد بكثير

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رأى رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير وئام وهاب، أن مسألة ضرب "حزب الله" أصبحت أعقد بكثير لأنها أصبحت جزءا من لعبة إقليمية ودولية كبيرة، ولم تعد كما كان يفكر الإسرائيلي سابقا في العام 1996 و 2006، ولا في المراحل التي شن فيها حروبا على لبنان".واستبعد وهاب من الضاحية الجنوبية، "خيار الضربة الإسرائيلية أو العدوان الإسرائيلي على لبنان، لأنها حتى الآن غير محسومة، والإسرائيلي اليوم يدرك أننا نسبة الى العام 2006، أقوى بكثير رغم كل الذي حصل في سوريا، حيث لعب "حزب الله" دورا هاما"، لافتا الى أن "الوضع في سوريا وصل الى مكان مخيف وعشنا اللحظات والأيام والأسابيع الصعبة، والضع في الشام كان في مرحلة دقيقة جدا وفق كبار المسؤولين السوريين، حيث كان يتم البحث عن خيارات أصعب لما يمكن ان يحصل، وكنا أمام تطورات تنهي كل شيء، الى أن أتى تدخل "حزب الله" وقلب المعادلة".وفي ما يتعلق بالموضوع الإيراني، أوضح وهاب أن "هناك رغبة اليوم بتنفيذ الإتفاق مع إيران وليس إلغائه، لأن خطاب ترامب قبل الإنتخابات ليس كما بعدها، إذ تبين أنه أكثر عقلانية في هذا الموضوع"، معتبرا أن "المحاولات الأميركية للتملص من بعض بنود الإتفاق النووي مع إيران له هدفه، هو أن إسرائيل عندما طلبت من الرئيس باراك أوباما السير بالإتفاق مع إيران، كان الهدف منه التخلص من "حزب الله" هاجسها الوحيد لأنها كانت مقتنعة بأن الإيراني لن يصنع سلاحا نوويا".